Таку думку висловив французький генерал Бертран Тужу.

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НАТО може швидко не зреагувати на напад Росії

Французький генерал вважає, що переміщення обладнання під час холодної війни Європою було набагато простіше. Тужу вказав, що у випадку, якщо Росія почне атаку на країну НАТО, то іншим європейцям та американцям доведеться якнайшвидше перекинути війська на східний фланг альянсу.

Проте на практиці це затрудняється тривалими та розрізненими адміністративними процесами, які непристосовані для переміщення техніки інфраструктурою та нестачею транспортних можливостей.

Крім цього, генерал також нагадав про те, що на початку 2022 року Франція усвідомила, наскільки складним може бути процес переміщення техніки через Європу.

"Ми виявили масштаб адміністративної тяганини. В Україні йде війна, але митники пояснюють, що у вас немає потрібного тоннажу на вісь і що вашим танкам не дозволено перетинати кордон Німеччини", – розповів він.