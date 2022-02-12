Встреча запланирована на 14 февраля, но послы готовы собраться днем ранее. Об этом сообщает журналист Рикард Джозвяк, ссылаясь на свои источники в НАТО.
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Говорят о "решающей неделе"
Собеседник журналиста уверяет, что "ситуация серьезная и тревожная". Однако роковой ее не называют. По словам источника, "следующая неделя будет решающей".
Возможно не только вторжение
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск полномасштабного вторжения России в Украину сохраняется. Однако есть вероятность других агрессивных действий любого типа. Например, кибератаки.
Сейчас у НАТО нет определенных и четких данных относительно возможной даты нападения. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что Альянс предлагает Кремлю дипломатический путь деэскалации.
Украина призывает не паниковать
- В МИД Украины призвали граждан сохранять спокойствие и не сеять панику. Подчеркнули, что дипломатия и армия прилагают максимум усилий для устойчивости, а государство готово к различным сценариям развития событий.
- Президент Владимир Зеленский тоже заверил, что ситуацию контролируют. По мнению политика, "информации о полномасштабной войне уже многовато".
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