Зустріч запланована на 14 лютого, але посли готові зібратись днем раніше. Про це повідомляє журналіст Рікард Джозвяк, посилаючись на свої джерела у НАТО.

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Кажуть про "вирішальний тиждень"

Співрозмовник журналіста запевняє, що "ситуація серйозна та тривожна". Однак фатальною її не називають. За словами джерела, "наступний тиждень буде вирішальним".

Можливе не лише вторгнення

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ризик повномасштабного вторгнення Росії в Україну зберігається. Однак є ймовірність інших агресивних дій будь-якого типу. Наприклад, кібератаки.

Наразі в НАТО немає визначених і чітких даних стосовно можливої дати нападу. Столтенберг вкотре наголосив, що Альянс пропонує Кремлю дипломатичний шлях деескалації.

Україна закликає не панікувати

В МЗС України закликали громадян зберігати спокій та не сіяти паніку. Наголосили, що дипломатія та армія докладають для максимум зусиль для стійкості, а держава готова до різних сценаріїв розвитку подій.

Президент Володимир Зеленський теж запевнив, що ситуацію контролюють. На думку політика, "інформації про повномасштабну війну вже забагато".

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