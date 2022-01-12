НАТО может увеличить присутствие сил на восточном фланге

НАТО может увеличить присутствие своих сил на восточном фланге. Это произойдет, если Россия вторгнется в Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Североатлантический союз будет делать все необходимое для защиты союзников. В НАТО постоянно оценивают необходимость корректировки присутствия сил.

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По словам Столтенберга, после оккупации Крыма и действий России на Донбасс НАТО провело наибольшее усиление своего присутствия на восточном фланге. Североатлантический союз развернул силы быстрого реагирования. Также производят воздушное патрулирование.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс не хочет недоразумений. Его цель – сохранить мир, а не разжечь конфликт.

И, соответственно, если Россия снова использует силу против Украины, то мы тогда серьезно задумаемся над тем, чтобы снова увеличить наше присутствие.

– заверил Столтенберг.

НАТО и Россия обсудили так называемые "гарантии безопасности"

НАТО и Россия в среду, 12 января, обсудили так называемые "гарантии безопасности", разработанные в Кремле.

Столтенберг заметил, что переговоры были непростыми. Между страной-агрессором и Альянсом существуют разногласия. В частности, Москва требует от Североатлантического союза нерасширения на территории Восточной Европы.

Столтенберг напомнил, что решать вопрос вступления в НАТО будет решать каждая нация отдельно и 30 стран-членов Альянса.

Генсек НАТО подчеркнул, что Россия оккупировала Крым в 2014 году и контролирует сепаратистов в Восточной Украине.

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