Ведение войск НАТО в Украине станет для Путина "призывом к действию". Это может привести к мировой войне. Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.
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Войска НАТО в Украине – уже после победы
Бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен отметил, что это может произойти, если НАТО не сможет договориться о четком пути членства Украины или о гарантиях безопасности. Одной из стран, принявших решение отправить войска в Украину, может стать Польша. За ее примером могут последовать другие, например, страны Балтии.
К слову, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина этого не просит до окончания войны.
Почему такая позиция? Потому, что Путин спит и видит, чтобы войска НАТО вошли в Украину во время активных боевых действий. Сразу первая ракета прилетит в солдата НАТО. И это будет боевое столкновение, Альянс будет вынужден вступить в войну,
– объяснил Олег Жданов.
Таким образом российско-украинская война приобретет статус мировой. Поэтому переговорный процесс будет идти на уровне Соединенных Штатов Америки и России. Этого допустить нельзя.
"Это правильная позиция – до окончания войны и подписания документов о прекращении огня после победы не вводить войска. А вот после нашей победы – да, тогда всей страной будем приглашать Североатлантический альянс разместить военные базы", – отметил военный эксперт.
Система коллективной безопасности после войны обязательно должна развиваться. Она может также включать в себя элементы противоракетной обороны и авиацию для закрытия воздушного пространства.
Олег Жданов о желании Путина увидеть войска НАТО в Украине: смотреть видео
Возможен ввод войск НАТО: как отреагировали в Украине
- На заявление экс-генсека НАТО отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что все же для Украины очень важно получить приглашение к поступлению в Североатлантический союз. Это, в частности, необходимо для общей безопасности Европы.
- Не обошел предложение о введении войск в Украину и Михаил Подоляк. Советник председателя ОП подчеркнул, что ля Украины более важное оружие, которую могут предоставить западные партнеры, а не войска на нашей территории. Он добавил, что это принципиальный вопрос. Важна конкретика в действиях союзников, а не обещания об "израильском сценарии" или вводе войск.
- Заметим также, что президент Украины отметил, что пока Украина не стала членом НАТО, ей необходимы гарантии сохранности. Но не просто "на бумаге". Владимир Зеленский отметил, что площадкой для достижения консенсуса по гарантиям могут достичь на саммите в Вильнюсе.