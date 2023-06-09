Ведення військ НАТО в Україну стане для Путіна "закликом до дії". Це може призвести і до світової війни. Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Війська НАТО в Україні – вже після перемоги

Колишній генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен зазначив, що це може статись у випадку, якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях членства України або про гарантії безпеки. Однією з країн, яка прийме рішення ввести війська в Україну, може стати Польща. За її прикладом можуть піти інші, наприклад, країни Балтії.

До слова, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна цього не просить до закінчення війни.

Чому така позиція? Тому що Путін спить і бачить, щоб війська НАТО увійшли в Україну під час активних бойових дій. Одразу ж перша ракета прилетить в солдата НАТО. І це буде бойове зіткнення, Альянс буде вимушеним вступити у війну,

– пояснив Олег Жданов.

Таким чином російсько-українська війна набуде статусу світової. Через це переговорний процес буде йти на рівні сполучених Штатів Америки та Росії. Цього допустити не можна.

"Це правильна позиція – до закінчення війни та підписання документів про припинення вогню після перемоги не вводити війська. А ось після нашої перемоги – так, тоді всією країною запрошуватимемо Північноатлантичний альянс розмістити воєнні бази", – зазначив військовий експерт.

Система колективної безпеки після закінчення війни обов'язково має розвиватись. Вона може включати також елементи протиракетної оборони та авіацію для закриття повітряного простору.

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