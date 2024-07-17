Об этом сегодня, 17 июля, официально сообщил Генеральный секретарь Йенс Столтенберг, говорится на сайте НАТО. Тернер уже прокомментировал свое назначение.

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"Для меня настоящая честь быть назначенным старшим представителем НАТО в Украине. Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить Представительство НАТО и тесно сотрудничать с украинской властью, союзниками и партнерами НАТО, чтобы помочь предоставить Украине поддержку от НАТО", – сказал Тернер.

Какую роль будет выполнять представитель

Тернер возглавит Представительство НАТО в Украине и будет выполнять роль координатора взаимодействия НАТО с украинской властью. Непосредственно он будет координировать помощь НАТО и предоставлять Альянсу оценки по поводу ситуации в Украине.

Тернер вступит в должность в Киеве в сентябре 2024 года. Сейчас Представительство НАТО в Украине возглавляет Карен МакТир.

Что надо знать о Патрике Тернере

До сих пор он работал помощником Генерального секретаря НАТО по вопросам операций и оборонной политики и планирования и занимал ряд высоких должностей на государственной службе в Великобритании.

Справочно. 9 – 11 июля в Вашингтоне прошел 75-й саммит НАТО, где его участники приняли решение об увеличении присутствия НАТО в Украине. В частности, было согласовано назначение специального представителя в Киеве.