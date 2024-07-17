Про це сьогодні, 17 липня, офіційно повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг, ідеться на сайті НАТО. Тернер уже прокоментував своє призначення.

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"Для мене справжня честь бути призначеним старшим представником НАТО в Україні. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб очолити Представництво НАТО і тісно співпрацювати з українською владою, союзниками та партнерами НАТО, щоб допомогти надати Україні підтримку від НАТО", – сказав Тернер.

Яку роль виконуватиме представник

Тернер очолить Представництво НАТО в Україні та виконуватиме роль координатора взаємодії НАТО з українською владою. Безпосередньо він координуватиме допомогу НАТО та надаватиме Альянсу оцінки щодо ситуації в Україні.

Тернер вступить на посаду в Києві у вересні 2024 року. Наразі Представництво НАТО в Україні очолює Карен МакТір.

Що треба знати про Патріка Тернера

Досі він працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування та обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.

Довідково. 9 – 11 липня у Вашингтоні пройшов 75-й саміт НАТО, де його учасники ухвалили рішення про збільшення присутності НАТО в Україні. Зокрема, було погоджено призначення спеціального представника в Києві.