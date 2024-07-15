Нові правила спрямовані на підвищення ефективності забезпечення ЗСУ відповідно до євроатлантичних стандартів. Нагадаємо, що на саміті НАТО також було підписано домовленість "Український безпековий компакт".

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Які нові стандарти оборонних закупівель було затверджено

Відтепер оборонні закупівлі України будуть здійснюватися відповідно до найкращих євроатлантичних практик.

У Стратегічному огляді оборонних закупівель міститься 21 рекомендація, спрямована на підвищення ефективності забезпечення ЗСУ як під час воєнного стану, так і в мирний час.

Основні рекомендації включають:

забезпечення взаємосумісності оборонних закупівель України та НАТО;

розвиток довгострокового планування в закупівлях;

удосконалення процедур укладання прямих угод та організації конкурсних закупівель;

унормування рівня таємності оборонних закупівель.

Основною цінністю Стратегічного огляду закупівель є те, що він має чіткі терміни реалізації, а отже, дозволить і українському суспільству, і міжнародним партнерам відстежувати успішність євроатлантичного поступу України,

– заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Огляд також підкреслює провідну роль парламенту у питаннях цивільного демократичного контролю та механізму lessons-learned.

Зауважимо, що рекомендації мають двосторонню природу співпраці, оскільки партнери з країн НАТО вивчатимуть унікальний український досвід організації закупівель та логістики в умовах війни.

До слова, Володимир Зеленський вважає, що Україна стане членом НАТО, як тільки завершиться війна. Він також зазначив, що за підсумками саміту НАТО "Україна отримала той максимум, який могла".