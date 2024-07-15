Нові правила спрямовані на підвищення ефективності забезпечення ЗСУ відповідно до євроатлантичних стандартів. Нагадаємо, що на саміті НАТО також було підписано домовленість "Український безпековий компакт".
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Які нові стандарти оборонних закупівель було затверджено
Відтепер оборонні закупівлі України будуть здійснюватися відповідно до найкращих євроатлантичних практик.
У Стратегічному огляді оборонних закупівель міститься 21 рекомендація, спрямована на підвищення ефективності забезпечення ЗСУ як під час воєнного стану, так і в мирний час.
Основні рекомендації включають:
- забезпечення взаємосумісності оборонних закупівель України та НАТО;
- розвиток довгострокового планування в закупівлях;
- удосконалення процедур укладання прямих угод та організації конкурсних закупівель;
- унормування рівня таємності оборонних закупівель.
Основною цінністю Стратегічного огляду закупівель є те, що він має чіткі терміни реалізації, а отже, дозволить і українському суспільству, і міжнародним партнерам відстежувати успішність євроатлантичного поступу України,
– заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
Огляд також підкреслює провідну роль парламенту у питаннях цивільного демократичного контролю та механізму lessons-learned.
Зауважимо, що рекомендації мають двосторонню природу співпраці, оскільки партнери з країн НАТО вивчатимуть унікальний український досвід організації закупівель та логістики в умовах війни.
До слова, Володимир Зеленський вважає, що Україна стане членом НАТО, як тільки завершиться війна. Він також зазначив, що за підсумками саміту НАТО "Україна отримала той максимум, який могла".