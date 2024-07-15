Новые правила направлены на повышение эффективности обеспечения ВСУ в соответствии с евроатлантическими стандартами. Напомним, что на саммите НАТО также было подписано соглашение "Украинский компакт по безопасности".
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Какие новые стандарты оборонных закупок были утверждены
Отныне оборонные закупки Украины будут осуществляться в соответствии с лучшими евроатлантическими практиками.
В Стратегическом обзоре оборонных закупок содержится 21 рекомендация, направленная на повышение эффективности обеспечения ВСУ как во время военного положения, так и в мирное время.
Основные рекомендации включают:
- обеспечение совместимости оборонных закупок Украины и НАТО;
- развитие долгосрочного планирования в закупках;
- совершенствование процедур заключения прямых соглашений и организации конкурсных закупок;
- нормирование уровня секретности оборонных закупок.
Основной ценностью Стратегического обзора закупок является то, что он имеет четкие сроки реализации, а значит, позволит и украинскому обществу, и международным партнерам отслеживать успешность евроатлантического развития Украины,
– заявил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.
Обзор также подчеркивает ведущую роль парламента в вопросах гражданского демократического контроля и механизма lessons-learned.
Заметим, что рекомендации имеют двустороннюю природу сотрудничества, поскольку партнеры из стран НАТО будут изучать уникальный украинский опыт организации закупок и логистики в условиях войны.
К слову, Владимир Зеленский считает, что Украина станет членом НАТО, как только завершится война. Он также отметил, что по итогам саммита НАТО "Украина получила тот максимум, который могла".