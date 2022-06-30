Об этом 24 каналу рассказал эксперт Украинского Института будущего Игорь Тышкевич. Он также отметил, что соответственно НАТО на уровне объединения не может принимать решения о предоставлении того или иного оружия.
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НАТО может только определять рамки сотрудничества, а в дальнейшем это перерастает в договоры между Украиной и кем-то из государств НАТО.
– отмечает аналитик Института будущего.
Поэтому президент Зеленский и не просил у НАТО летального вооружения, ведь мы не получим этого, говорит Тишкевич.
По его словам, НАТО в рамках своих возможностей может проводить обучение, передавать определенные технологии, но не больше.
Война в Украине и НАТО
Через четыре месяца после начала войны в Украине в НАТО наконец-то решили обсудить оказание помощи странам Балтии в случае российского нападения, а также дополнительную помощь Украине, которая уже ведет борьбу.
На убийство россиян гражданских в Кременчуге перед саммитом НАТО отреагировал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что ответом на ракетный удар по ТЦ должно быть увеличение военной поддержки для Украины.
На саммите НАТО в Мадриде будет утверждена новая стратегическая концепция Североатлантического союза. Согласно ей, Россию признают самой большой и прямой угрозой.
Подробнее о североатлантических возможностях для Украины: смотрите видео
НАТО увеличит количество своих сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч человек. В настоящее время такие силы насчитывают около 40 тысяч военных. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита Альянса в Мадриде. Он отметил, что на этой встрече будет принята новая концепция безопасности, в которой Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.
Саммит НАТО в Мадриде: важное
- 36-й саммит НАТО, посвященный 40-летию вступления Испании в Альянс, пройдет 29-30 июня в Мадриде. На саммите должны принять новую стратегическую концепцию на следующие 10 лет.
- Война России против Украины станет второй главной темой саммита. Лидеры Альянса примут решение о предоставлении пакета помощи нашей стране для борьбы с российским вторжением.
- Пакет будет включать поставки в таких сферах, как защищенная связь, системы защиты от дронов и топливо.
- Накануне, 26 июня, Столтенберг анонсировал многократное расширение сил быстрого реагирования Североатлантического союза.