НАТО не собирается вводить "бесполетную зону" над Украиной, – Столтенберг

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заверил, что в альянсе исключают возможность введения "бесполетной зоны" над Украиной.

По его словам, у них нет намерений вводить "бесполетную зону" в Украине – ни на земле, ни в воздухе.

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Кроме того, отметил, что сейчас на НАТО лежит большая ответственность. Они должны обеспечить, чтобы этот конфликт "не вышел из-под контроля, еще больше не обострился и не превратился в полномасштабную войну в Европе".

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