НАТО не совсем такое, как мы о нем думали – Кулеба о позиции по закрытию неба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба критически высказался о НАТО. Украинский министр прокомментировал позицию Альянса по закрытому небу над Украиной.

ЕС имеет характер и силу

Кулеба принял участие в заседании глав МИД НАТО, на котором откровенно рассказал об изменении отношения украинцев к ЕС и Альянсу.

Стоит внимания Не позволяйте Путину превратить Украину в Сирию, – Кулеба на заседании глав МИД НАТО

По словам министра, до войны украинцы думали, что НАТО – сильное, а ЕС – слабый и нерешительный.

После начала войны украинский народ увидел, что все наоборот. Что ЕС имеет характер, имеет силу... Применил беспрецедентные санкции. Создал специальный фонд для финансирования ВСУ. Эти вещи, которые никогда нельзя было представить,

– заявил Кулеба.

Он отметил, что в ЕС дали Украине перспективу членства, когда НАТО "не может ничего решить".

Кулеба считает, что за свою слабость Североатлантический союз расплатится. "К сожалению, потому что из-за этой слабости и нерешительности пострадают украинцы", – отметил министр.

Он рассказал, что Украина сотрудничает с членами НАТО для получения самолетов и средств ПВО.

Война – это всегда время, когда маски сбрасываются, когда каждый проявляет свою сущность. И, к сожалению, мы все увидели, что НАТО не совсем такое, как украинский народ о нем думал.

– резюмировал Кулеба.

Как известно, НАТО отказывается закрыть небо над Украиной. Поэтому Россия продолжает наносить ракетные и авиаудары по Украине.

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