В НАТО не видят планов России напасть на Молдову

В НАТО заявили, что сейчас Молдова не является военной целью для России. Однако страна находится под угрозой миграционного и энергетического кризиса.

Об этом рассказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоане. По его словам, Альянс наблюдает за происходящим в Приднестровье.

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Россия пока не планирует нападать на Молдову

Джоане заявил, что у НАТО нет данных о том, что Россия планирует напасть на Молдову.

Мы наблюдаем за происходящим в Приднестровье, но сегодня у нас нет данных. Это не значит, что на Молдову не оказывается огромное давление – беженцы, высокие цены на энергоносители, пропаганда и манипуляции,

– отметил заместитель генсека НАТО.

Он отметил, что президент страны-агрессора Владимир Путин совершил огромную стратегическую ошибку в расчетах.

"Но в конце концов ему удалось сделать то, на что никто не рассчитывал: ускорить формирование в Украине настоящего национального самосознания. То же самое с Грузией. Посмотрите на Республику Молдова. Руководство Молдовы нуждается в нашей поддержке. Потому что это страны, нейтральные страны, которые хотели найти баланс", – заметил Джоане.

По его словам, действия Путина привели только к обратному эффекту – все эти страны еще сильнее устремятся на Запад. Джоане предположил, что война в Украине будет длиться не менее нескольких недель.

"Мы не видим признаков замедления (военных действий – 24 канал) со стороны Российской Федерации. Сейчас их тормозят моральные и логистические вопросы, но мы по-прежнему видим идущие из Абхазии, Осетии, Дальнего Востока подкрепления, используется гиперзвуковое оружие, термобарическое оружие, кассетное оружие, которое запрещено», – подытожил заместитель генсека НАТО.

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