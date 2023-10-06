Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что Россия к войне с Украиной готовилась 10 лет. Тем временем Путин в очередной раз выступил с маразматической речью, где заявил, что Россия хотела вступить в Североатлантический союз.

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НАТО должен понимать риски

Свитан рассказал, что перед войной в Украине Россия весь бюджет фактически пустила на производство оружия, техники, укомплектование войск. На это она потратила десять лет. Сейчас это все она увеличила вдвое, а значит, в случае заморозки конфликта, сможет восстановиться через 5 лет.

После этого Россия уже пойдет войной по 2 направлениям – югом Украины и севером Беларуси на страны Балтии и часть Польши, которая касается Калининградской области. У стран Балтии в этом плане очень неудобное расположение, потому что они прижаты к морю, но у НАТО есть генералы, точно понимающие эти риски.

Угрозы на Купянском направлении

По словам полковника запаса ВСУ, на Лимано-Купянском направлении россияне точно будут пытаться атаковать. У них нет проблем с личным составом, но есть проблемы с командирами. А значит, наступать широким фронтом на 100 километров они не смогут.

Это будут точечные атаки на 10 километров. Наши командиры на местах знают это. Тем более, это направление недавно посетил президент. Поэтому тут готовы к противодействию угрозе. Может быть переформатирование и усиление боеприпасов и артиллерии.

Обзор боевых действий от Свитана: смотрите видео

Удары по российской энергетике

Военный эксперт объяснил, что такое "дуэтные удары", от которых "страдает" российская энергетика. Итак, на территории Брянской, Курской и Белгородской областей россияне разместили ЗРК и РЛС как первую линию обороны Москвы. Они подключены к гражданским электрическим подстанциям.

Так вот ударом украинского БПЛА выводится из строя электроподстанция. В это время выключается питание ЗРК и РЛС и они на несколько минут становятся "слепыми". В это время наносится второй удар именно по РЛС и ЗРК. В частности, так недавно был поражен российский комплекс ПВО С-400.

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