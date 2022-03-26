НАТО никогда не угрожало России, – Джо Байден

Президент США Джо Байден выступил в Варшаве и в своей речи затронул тему войны в Украине. По его словам, НАТО никогда не угрожало России, а сама РФ постоянно повторяла, что не вторгнется в Украину.

Об этом заявил президент США, выступая в Варшаве, передает 24 канал.

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Джо Байден подчеркнул, что НАТО защищает демократию, она никогда не угрожала России и не хотела этого сделать.

По его словам, накануне США и НАТО в течение многих месяцев пытались сотрудничать с Россией.

"Мы снова и снова общались по телефону, и мы предлагали действительно дипломатические средства урегулирования этой проблемы, конткретные средства для сохранения европейской безопасности и доверия со всех сторон", – говорит президент США.

Однако, как заверил Байден, Россия изначально была склонна к насилию, и большинство стран не поверило, когда США сообщили, что россияне пересекут границу и вторгнутся в Украину.

Мы неоднократно это повторяли. Но РФ постоянно говорила, что их не интересует война, и они гарантировали, что не будут вторгаться в Украину, а все военные на границе – это только для учений… Им нет вообще никакого оправдания. Это не было ничем спровоцировано,

– заявил президент США.

Интересно – В Конгрессе США критикуют Байдена и призывают к большей поддержке Украины: