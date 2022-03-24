НАТО обратилось к Китаю, чтобы он не поддерживал Россию, – Столтенберг

В Брюсселе завершился саммит Североатлантического альянса. Страны НАТО обратились к Китаю, чтобы Пекин не оказывал поддержки Москве в ее войне против Украины. Вместо этого, Китай попросили применить свои рычаги давления.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции. Он отметил, что Пекин просят избежать поддержки российских военных усилий.

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Пекин должен применить свое влияние на Россию

Вместо этого Китай должен применить свое влияние на Россию и способствовать немедленному мирному решению, а не становиться соучастником путинского вторжения.

– подчеркнул Столтенберг.

Отметим, что Столтенберг отверг идею Польши о введении миротворческих войск на украинскую территорию. Генсек в очередной раз повторил: военные НАТО не будут участвовать в этой войне. Альянс усилит свой восточный фланг и увеличит оборонный бюджет.

Смотрите отрывок обращения президента Зеленского к саммиту НАТО: