Заминированные территории Востока: НАТО помогает Украине обезвреживать опасные находки

С начала 2021 года украинские пиротехники изъяли более 30 тысяч взрывоопасных предметов. Они ежедневно обследуют километры территории, обнаруживают и обезвреживают заряды, которые могут сдетонировать при любой ситуации.

Соответствующие находки несут опасность для военных и мирного населения. Обезвреживать их Украине помогают страны НАТО, которые предоставляют необходимое оборудование, а специалисты Альянса делятся с украинскими коллегами своим опытом.

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Вооружившись детекторами, миноискателями и крючками они тщательно обыскивают территорию, проверяют почву. Задача бойцов Нацгвардии – обнаружить взрывоопасные предметы. Каждый такой заряд скрывает в себе ловушку. Кое-где взрывчатка замаскированная: любая пустая бутылка, кусок фольги, или как бы ненароком забытая рыболовная леска могут в любой момент сдетонировать.

"Тренинг под руководством НАТО, инструкторов из Великобритании, дает нам возможность упорядочить свои действия на опасных территориях, на которых применяются самодельные взрывные устройства", – сказал инструктор Учебного центра Национальной гвардии Украины Владимир Сорокин.

Как обнаруживают взрывоопасные предметы

Процесс почти ювелирный, нацгвардейцы детектором исследуют почву на высоте нескольких сантиметров от земли, чтобы не задеть взрывчатку. За каждым подозрительным сигналом может быть скрыта как ржавая консервная банка, так и взрывчатая начинка.

Гвардейцы тренируются различать минные ловушки, противодействовать самодельным взрывным устройствам, обезвреживать взрывчатку. Усваивают приемы как максимально безопасно исследовать потенциально заминированную территорию и зафиксировать:

присутствие боеприпасов;

боевых элементов;

взрывчатых веществ.

"Повторяем модели, которые могут использоваться с самодельным взрывным устройством, правильный подход к ним. Основное внимание особенно уделяют безопасности", – рассказал инструктор Учебного центра Национальной гвардии Украины Владимир Сорокин.

НАТО помогает украинским специалистам обезвреживать взрывные устройства на Востоке: смотрите видео

Нацгвардейцы тренируются обезвреживать различные взрывные устройства, фугасы, растяжки, которые задействуют колючей проволокой, и самодельные взрывные устройства, спрятанные, например, в пластиковых бутылках.

Процесс тренировки разработали по стандартам НАТО

За действиями украинских военных пристально наблюдают британские инструкторы. Делятся всеми тонкостями противодействия взрывоопасным устройствам, проверенными на собственном опыте в Ираке, Афганистане и Северной Ирландии.

Процесс тренировки разработан по стандартам и практикам стран Североатлантического альянса. Курс по гуманитарному разминированию организовали при содействии Агентства НАТО по поддержке и снабжению.

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С 2006 года Агентство координирует один из Трастовых фондов НАТО в поддержку Украины. Самый первый такой пакет помощи НАТО был направлен решить проблему уничтожения устаревших, непригодных для использования боеприпасов, еще советского производства. Альянс помогал Украине с утилизацией непригодного стрелкового оружия, а также противопехотных мин.

В 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе союзники одобрили дополнительную поддержку Киеву. Создали 5 трастовых фондов, 2 из них поручили агентству по поддержке и поставкам, именно по логистике и стандартизации и по медицинской реабилитации.

Ключевые темы программы подготовки

Искать и обезвреживать взрывные устройства бойцы Нацгвардии тренируются на базе Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, что на Харьковщине. Нацгвардейцев учили, как противодействовать мино-взрывным угрозам, максимально обезопасив личный состав.

Мы обучаем максимально безопасно обследовать сложные участки местности, здания, а также как выявлять взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны,

– сказал старший инструктор группы Шон Пауэлл.

В программе подготовки – 10 ключевых тем: по поиску взрывчатки в зданиях, на открытой местности или в условиях ограниченного передвижения. Инструктор по противодействию самодельным взрывным устройствам Джоэл Снарр отметил, что курс предназначен для подготовки инструкторов, которые позже будут проходить преподавательскую практику, а позже – занятия в своих подразделениях.

Соответствующие учения имеют большую практическую ценность не только для гвардейцев. Британские инструкторы с интересом перенимали опыт украинцев.

Восток Украины – один из самых заминированных регионов мира

Специалисты предостерегли: сейчас восток Украины – это один из самых заминированных регионов мира. Загрязнены примерно 7 тысяч квадратных километров Донетчины и Луганщины. Почти 2 миллиона человек – а это население Словении – в опасности из-за взрывных остатков боевых действий.



На Востоке загрязнены примерно 7 тысяч квадратных километров / Скриншот из программы "Фактор безопасности"

Украина – среди стран с высокой смертностью в результате взрывов. В этом перечне также Афганистан, Сирия, Мали и Мьянма. В 2020 году на опасных устройствах подорвались почти 70 гражданских, среди них – дети. Чтобы разминировать регион, нужны десятилетия.

Сделать украинские земли снова безопасными помогают страны НАТО. В рамках программы Альянса "Наука ради мира и безопасности" в 2015 году начали проект "Поддержка гуманитарного разминирования в Украине". В его рамках украинские пиротехники получили новейшее оборудование. В частности, миноискатели и металлодетекторы. Также Альянс передал несколько комплектов индивидуальной защиты: бронежилеты 4 класса и взрывозащитные костюмы.

Международные организации присоединились к разминированию Востока

Кроме украинских специалистов к разминированию земель на востоке присоединились и международные организации. Занимаются именно гуманитарными разминированиями. То есть возвращают землям, загрязненным взрывчаткой, их основную функцию: сельскохозяйственную или промышленную. Помогает украинским саперам расчищать заминированную территорию международная организация HALO Trust.

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Совместная американо-британская миссия появилась в Украине в 2015 году и до сих пор работает на загрязненных взрывчаткой территориях Донетчины и Луганщины. Ее специалисты разминируют любые опасные участки, но лишь для гражданских. Пиротехники прочесывают опасные территории, очищают их, обучают местных жителей безопасному поведению вблизи заминированных территорий.

Международные специалисты из Датской группы по разминированию начали свою деятельность на востоке Украины в 2014 году. С 2015 года на Донбассе работают и специалисты швейцарского фонда по противоминной деятельности. Немалую материально-техническую помощь оказывают и отдельные страны НАТО. От Соединенных Штатов и Канады Украина получила:

новейшие средства защиты саперов;

телескопические манипуляторы;

роботы и комплекты для поиска и обезвреживания взрывчатки.

О решении проблемы гуманитарного разминирования в мире – смотрите в программе.