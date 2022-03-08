Несмотря на то, что многие женщины не празднуют 8 Марта, многие из них сейчас помогают украинской армии – на фронте или в тылу.

Не забыл об украинских женщинах и Североатлантическом альянсе. Он поздравил их в Международный женский день.

К слову "Вы для нас и есть Украина", – Арестович трогательно поздравил женщин с 8 Марта

Сейчас в Вооруженных силах Украины присутствуют и военнослужащие-женщины, которые защищают наши земли. Многие женщины-добровольцы нуждаются в армии и людях, пострадавших в результате российского вторжения.

Есть и медики, которые непрерывно оказывают помощь тем, кто в этом нуждается – даже оккупантам. Потому что они прежде всего врачи.

А некоторым приходится переживать за своих детей и уберечь их жизнь, поэтому они всячески пытаются защитить и их, поэтому вывозят в более безопасное место.

Всех их – сотни тысяч. И все женщины и девушки должны жить свободными и равными.

В этот Международный женский день мы думаем о выдающихся женщинах Украины. Их сила, храбрость и стойкость символизируют дух их нации,

– отметили в НАТО.



НАТО в поздравлении к 8 марта вспомнило об украинских женщинах / Фото НАТО

Украинские женщины и дети / Фото НАТО



НАТО поздравил женщин Украины / Фото НАТО

Все женщины и девушки должны жить свободными и равными / Фото НАТО

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Текст сообщения НАТО:

Все женщины и девушки должны жить свободными и равными. В этот Международный женский день мы думаем о выдающихся женщинах #Украины. Их сила, храбрость и стойкость символизируют дух их нации #IWD2022.