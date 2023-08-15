В НАТО считают, что Украина станет членом после уступок территорий России: резкая реакция МИД

Украина продолжает настаивать на своем стремлении вступить в НАТО. И мы продолжаем делать уверенные шаги навстречу Североатлантическому союзу. Впрочем, внутри блока до сих пор нет единодушия.

В частности, руководитель аппарата генерального секретаря НАТО высказал предположение, возмутившее общественность. Он заявил, что Украина может стать членом НАТО, если пойдет на территориальные уступки. То есть отдаст часть своих земель России в обмен на вступление в Альянс. На это уже резко отреагировали в МИД Украины, передает 24 Канал.

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Такие разговоры неприемлемы

Спикер Министерства иностранных дел подчеркнул, что подобного рода разговоры "совершенно неприемлемы". Речь не может идти о том, чтобы Украина стала членом НАТО, уступив свою территориальную целостность.

Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Осознанное или неосознанное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России,

– подчеркнул он.

По словам Олега Николенко, в интересах евроатлантической безопасности – "обсуждать пути ускорения победы Украины". А также получение нашим государством статуса полноправного члена Североатлантического союза.

В МИД также добавили, что настроены на дальнейшее совместное сотрудничество с Секретариатом НАТО, чтобы достичь целей, озвученных выше.

Что сказал глава канцелярии НАТО

Соответствующее предположение сделал руководитель аппарата генерального секретаря НАТО. Это значит, что не стоит торопиться разгонять "зраду". Ведь его рассуждение – это его рассуждение, а позиция НАТО – это позиция НАТО. И в Альянсе неоднократно отмечали территориальную целостность и неделимость Украины. Поэтому нам продолжают помогать, чтобы мы могли не только победить Россию, но и выйти на границы 1991 года!

Итак, опальное заявление сделал глава канцелярии НАТО Стиан Йенссен, пишет норвежская газета VG. Он предположил, что Украина может стать членом Альянса, если отдаст России уже захваченные территории. Мол, это может быть одной из частей завершения войны, развязанной Москвой.

Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила членство в НАТО. Я не говорю, что это должно быть так. Но это может быть возможным решением,

– сказал Йенссен.

Опять же сам Йенссен подчеркнул, что это лишь предположение. В то же время, отметил, что необходимо будет также осознавать, каким будет состояние безопасности Украины по завершению войны.

По его словам, уже идет дискуссия о возможном послевоенном статусе. Он также отметил, что вопросы территориальных уступок уже обсуждали другие.

В то же время важнее всего то, что он повторил слова Йенса Столтенберга. Глава канцелярии НАТО добавил, что именно Украина будет решать, когда и на каких условиях будет вести переговоры с Россией.

Как на это отреагировали в Офисе Президента

Своим мнением по поводу заявления главы канцелярии НАТО поделился советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Разменять территорию на зонтик НАТО? Удивительно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения", – подчеркнул он.

Подоляк объяснил, в чем опасность того, что Россия не проиграет. Да, важен именно проигрыш, а не переговоры с какими-то уступками со стороны Украины. Следовательно, в случае, если она таки не терпит поражения, то внутри страны ничего не изменится.

В таком случае у России останется тот же политический режим. Более того, за военные преступления никто не будет отвечать. Но это еще не все, ведь "война обязательно вернется с увеличенными аппетитами" Москвы. А все потому, что Путин не потерпел в свое время сокрушительное поражение.

Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" из-за, скажем прямо, триумфа Путина не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "распределения Европы", в частности с зонтиком НАТО,

– подчеркнул он.

Михаил Подоляк заявил, "зачем предлагать желаемый для России сценарий замораживания"? Вместо этого необходимо ускорить поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что "не надо поощрять убийц ужасающими индульгенциями".