Учения пройдут и на территории стран, имеющих границу с Россией. Целью Air Defender 2023 станет проверка способности быстро развертывать и использовать авиацию стран НАТО.

Смотрите также Крест на Балтийском флоте: какие проблемы для России создает Финляндия и ее вооруженные силы

Учения пройдут под руководством Германии

Многонациональные учения пройдут под руководством Германии. Они будут сосредоточены на полевых тренировках оперативного и тактического уровня.

Эти учения проверяют не только нашу оперативную совместимость, но и нашу способность быстро развертывать и быстро применять коалиционные ВВС,

– сказал Майкл Энтони Лох, генерал-лейтенант ВВС Соединенных Штатов.

Учения пройдут преимущественно в Германии с передовыми оперативными пунктами в Чехии, Эстонии и Латвии.

Кроме Германии и США, в учениях примут участие 22 страны-союзника. Планируется задействовать около 220 самолетов 23 типов. Это делает Air Defender 2023 крупнейшими учениями по развертыванию ВВС с момента основания НАТО в 1949 году.

"Стратегическая и тактическая оперативная совместимость с нашими союзниками и партнерами являются ключевыми элементами надежного сдерживания, равно как и демонстрация боеспособных, напористых и эффективных ВВС", – сказал представитель ВВС США.

Он добавил, что участие в учениях является демонстрацией неизменной приверженности коллективной безопасности и стремления к крепкому миру и стабильности в регионе.

Финляндия стала новым членом НАТО