Учения пройдут и на территории стран, имеющих границу с Россией. Целью Air Defender 2023 станет проверка способности быстро развертывать и использовать авиацию стран НАТО.
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Учения пройдут под руководством Германии
Многонациональные учения пройдут под руководством Германии. Они будут сосредоточены на полевых тренировках оперативного и тактического уровня.
Эти учения проверяют не только нашу оперативную совместимость, но и нашу способность быстро развертывать и быстро применять коалиционные ВВС,
– сказал Майкл Энтони Лох, генерал-лейтенант ВВС Соединенных Штатов.
Учения пройдут преимущественно в Германии с передовыми оперативными пунктами в Чехии, Эстонии и Латвии.
Кроме Германии и США, в учениях примут участие 22 страны-союзника. Планируется задействовать около 220 самолетов 23 типов. Это делает Air Defender 2023 крупнейшими учениями по развертыванию ВВС с момента основания НАТО в 1949 году.
"Стратегическая и тактическая оперативная совместимость с нашими союзниками и партнерами являются ключевыми элементами надежного сдерживания, равно как и демонстрация боеспособных, напористых и эффективных ВВС", – сказал представитель ВВС США.
Он добавил, что участие в учениях является демонстрацией неизменной приверженности коллективной безопасности и стремления к крепкому миру и стабильности в регионе.
Финляндия стала новым членом НАТО
- Российская пропаганда оправдывала вторжение в Украину тем, что Россия якобы опасается расширения НАТО. В частности, в Кремле были против вступления Украины в Альянс.
- В итоге полномасштабным вторжением россияне добились обратного эффекта. Финляндия и Швеция из-за угрозы России решили присоединиться к НАТО.
- Финляндия 4 апреля официально стала 31 членом НАТО. После присоединения Финляндии к Альянсу всеобщая протяженность границы НАТО с Россией возросла примерно на 1 300 километров.
- В Министерстве иностранных дел России уже заявили, что "вынуждены будут принять меры" в ответ на это решение. В США заявили, что присоединение Финляндии к НАТО стало следствием агрессивного поведения Владимира Путина.