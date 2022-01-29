НАТО проведет учения боевой группы в Эстонии

Эстонские военнослужащие вместе с дислоцированной в стране группой НАТО проведут совместные учения. Будут отрабатывать ведение боевых действий в зимних условиях.

Об этом сообщил командир первой пехотной бригады сил обороны Эстонии полковник Андрус Мерило.

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Во время мероприятия, которое будет называться Winter Camp, будут тренировать взаимодействие военнослужащих Великобритании, Франции и Эстонии. На маневрах будут задействованы:

бронетехника;

пехота;

штабы;

инженерные части.

Учения направлены на развитие навыков у британских, французских и эстонских солдат по поддержанию боеспособности личного состава и тяжелой боевой техники в зимних условиях, а также наиболее эффективного планирования и ведения наступательных и оборонительных операций,

– сказал Андрус Мерило.

Кроме этого, также будет отрабатываться взаимодействие сухопутных и военно-воздушных сил, в частности привлечение дислоцированных на авиабазе Эмари бельгийских истребителей F-16.

Учения НАТО в Средиземном море

Североатлантический альянс проводит масштабные военные учения под названием "Удар Нептуна-2022". Они стартовали в Средиземном море 24 января и продлятся до 4 февраля.

Там участвуют корабли союзников, командование ударных и вспомогательных сил ВМС НАТО и Шестого флота США. Привлекли авианосец USS Harry S. Truman Carrier и авианосную группу.

"Удар Нептуна" показывают способность Альянса интегрировать морские возможности авианосной ударной группы. Это демонстрирует готовность всего Альянса к обороне и защите союзников.

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Маневры пройдут с 29 января по 6 февраля, в них примут участие более 1 400 человек.