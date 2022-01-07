НАТО проводит совместную конференцию по "гарантиям безопасности" от России

НАТО в пятницу, 7 января, проводит совместную конференцию по "гарантиям безопасности" от России. Встреча проходит в закрытом формате.

Участие в видеоконференции принимают руководители Министерств иностранных дел стран, входящих в НАТО. Политики обсудят приоритетные темы.

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Они (министры – 24 канал) наработают единую позицию в рамках переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего заседания Совета Россия – НАТО, которое состоится 12 января,

– говорится в сообщении.

Заседание пройдет под председательством генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Ситуация у границ Украины – в перечне тем

Пресс-центр НАТО ранее сообщал, что во время заседания 7 января обсудят наращивание российских войск у границ Украины. Кроме того, анонсировали разговор о более широких вопросах европейской безопасности.

Циничный ультиматум России в НАТО

Страна-агрессор требует, чтобы НАТО предоставили так называемые "гарантии безопасности". Альянс должен отказаться принять в свой состав Украину.

В то же время генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы по основным принципам. Каждая нация имеет право самостоятельно выбирать свой путь.

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