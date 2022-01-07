Глава шведского правительства сообщила, что режим европейской безопасности не подлежит обсуждению.

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В Швеции мы сами определяем нашу внешнюю политику и политику безопасности, и с кем мы решаем сотрудничать,

– отметила Магдалена Андерссон.

Премьер указала, что на фоне стягивания войск России к границам Украины провела телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте и проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО.

"Правительство также ведет диалог с США. Необходимо уважать и соблюдать международное право. Это включает право каждой страны самостоятельно выбирать свою политику", – добавила глава правительства.

России боится расширения НАТО: что известно

Джо Байден и Путин 7 декабря провели видеопереговоры, основной темой которых была Украина.

Россия выдвинула условия по "гарантиям безопасности", одним из которых является непринятие Украины в НАТО.

В ответ в США четко заявили, что именно Альянс будет решать, кого принимать в свои ряды.

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