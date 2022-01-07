Очільниця шведського уряду повідомила, що режим європейської безпеки не підлягає обговоренню.

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У Швеції ми самі визначаємо нашу зовнішню політику та безпекову політику, і з ким ми вирішуємо співпрацювати,
– зазначила Магдалена Андерссон.

Прем'єрка вказала, що на тлі стягування військ Росії до кодонів України провела телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та проведе переговори з генеральним секретарем НАТО.

"Уряд також веде діалог зі США. Необхідно поважати та дотримуватися міжнародного права. Це включає право кожної країни самостійно обирати свою безпекову політику", – додала очільниця уряду.

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