Очільниця шведського уряду повідомила, що режим європейської безпеки не підлягає обговоренню.

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У Швеції ми самі визначаємо нашу зовнішню політику та безпекову політику, і з ким ми вирішуємо співпрацювати,

– зазначила Магдалена Андерссон.

Прем'єрка вказала, що на тлі стягування військ Росії до кодонів України провела телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та проведе переговори з генеральним секретарем НАТО.

"Уряд також веде діалог зі США. Необхідно поважати та дотримуватися міжнародного права. Це включає право кожної країни самостійно обирати свою безпекову політику", – додала очільниця уряду.

Росії боїться розширення НАТО: що відомо

Джо Байден і Путін 7 грудня провели відеоперемовини, основною темою яких була Україна.

Росія висунула умови щодо "гарантій безпеки", однією з яких є неприйняття України до НАТО.

У відповідь в США чітко заявили, що саме Альянс вирішуватиме, кого приймати у свої лави.

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