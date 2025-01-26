Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Речь идет о сверхсекретных стандартах и целях, которые определяют виды вооружения и техники, которые должны производить страны-члены Альянса.

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НАТО меняет стратегию

Альянс начал процесс передачи оборонной промышленности сверхсекретных целей, которые определяют виды вооружений и техники, которые должны производить страны-члены. Этот шаг является ответом на вызовы, возникшие перед Альянсом в связи с войной России против Украины.

По словам источников, НАТО ищет способ безопасно передать компаниям информацию о своих коллективных оборонных целях. Цель – убедить производителей увеличить объемы производства. В то же время передача этой информации потребует консенсуса между всеми членами Альянса. Ожидается, что первые результаты могут быть достигнуты уже в ближайшие несколько месяцев.

Кроме этого, НАТО инициировала передачу секретных стандартов в Европейский Союз, членами которого являются 23 из 32 стран Альянса. Речь идет о стандартах, которые определяют военные критерии, например, калибры вооружения, военную терминологию или радиочастоты.

По словам комиссара ЕС по вопросам обороны Андрюса Кубилюса, такой шаг является "беспрецедентным" проявлением доверия между сторонами. Эта инициатива позволит ЕС не только гармонизировать военные нормы, но и лучше координировать действия со странами-членами НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что сейчас Альянс работает над внедрением новых оборонных планов и теснее сотрудничает с оборонной промышленностью.

Деньги на столе есть, и они будут только увеличиваться,

– подчеркнул он.

Ожидается, что на летнем саммите НАТО в Гааге Альянс представит новые, более амбициозные оборонные цели. Их реализация будет предусматривать увеличение расходов на оборону, которые для членов НАТО должны составлять не менее 2% от ВВП.

Инициатива особенно актуальна на фоне усилий стран-членов по перевооружению в условиях усиленной угрозы для глобальной безопасности.