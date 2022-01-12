НАТО и Россия обсудили "гарантии безопасности": Столтенберг подвел первые итоги

В Женеве продолжаются переговоры НАТО и России относительно "гарантий безопасности" Кремля. Москва требует от Альянса нерасширения на территории Восточной Европы, в частности, запрета на членство Украине.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, разногласия между сторонами переговоров, то есть Россией и Альянсом, существенны. Поэтому он убежден, что для их преодоления нужно приложить значительные усилия.

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Дискуссия была непростой

Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с Кремлем были непростыми. В частности, стороны серьезно дискутировали относительно Украины. Однако генсек НАТО отметил, что то, что Альянс и Россия сели за стол переговоров, является значительным прогрессом.

Между союзниками по НАТО и России существуют значительные разногласия, их будет нелегко преодолеть, но тот факт, что союзники сели за стол, это положительный знак,

– заявил Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что среди обсуждений была дискуссия относительно запрета принимать новых членов в Альянс, как этого требует Москва. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что вопросы вступления в НАТО, в частности, Украины, будет решать каждая нация отдельно и 30 стран-членов Альянса. Таким образом, представители НАТО дали России понять, что на эти части "гарантий безопасности" соглашаться не планируют.

Обсудили и наращивание войск возле украинских границ

В ходе переговоров сторона НАТО выразила серьезную обеспокоенность из-за стягивания Россией войск к украинской границе. Североатлантический союз призвал Кремль к деэскалации.

Столтенберг заявил, что НАТО требовал от России не только отвести войска от Украины, но и уважать суверенитет и границы нашей страны, а также Молдовы и Грузии, поскольку это один из ключевых вопросов безопасности в Европе.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что, несмотря на переговоры, НАТО не намерен идти на уступки по ключевым вопросам безопасности.

Мы присоединились к диалогу с Россией, но мы не собираемся идти на компромиссы по ключевым принципам суверенитета и территориальной целостности европейских стран. Конечно, каждая страна может выбирать свой путь безопасности, но НАТО обязуется защищать всех своих союзников,

– подчеркнул Столтенберг.

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