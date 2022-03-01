НАТО снова соберется на экстренное заседание

НАТО в пятницу, 4 марта, соберется на экстренное заседание. Встреча состоится на уровне министров иностранных дел стран-членов.

Председательствует на заседании генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кстати, встреча состоится в очном формате.

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Повестку дня не указали. Однако, поскольку в Украине уже 6 сутки идет полномасштабная война, очевидно, что именно эту тему и будут обсуждать.

Предыдущую срочную встречу из-за вторжения России Альянс созвал 25 февраля.

Заметим, Украина просит НАТО закрытое небо над нашим государством, чтобы российские военные не могли наносить воздушные удары по жилым домам. Однако Столтенберг заявил, что Альянс не намерен это делать.

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