Головуватиме на засіданні генсек НАТО Єнс Столтенберг. До речі, зустріч відбудеться в очному форматі.

До теми Це не втягування країн НАТО у війну, – Зеленський про закриття неба

Порядок денний не вказали. Однак, оскільки в Україні вже 6 добу триває повномасштабна війна, очевидно, що саме цю тему й обговорюватимуть.

Попередню термінову зустріч через вторгнення Росії Альянс скликав 25 лютого.

Зауважимо, Україна просить НАТО закрите небо над нашою державою, або російські військові не могли завдавати повітряні удари по житлових будинках. Однак Столтенберг заявив, що Альянс не планує це робити.

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