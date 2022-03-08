НАТО снова собирается на внеочередное заседание
8 марта 2022 , 20:48Читати новину українською
Источник:Интерфакс Украина
По сообщениям штаб-квартиры НАТО, Североатлантический совет собирается на новое заседание. Внеочередное заседание состоится 16 марта.
Встреча членов НАТО состоится под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.
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Пока неизвестно, о чем будут говорить на заседании, однако, скорее всего, обсуждение будет касаться войны, которую ведет Россия против Украины.
Заседание будет проходить в формате телеконференции.