НАТО снова собирается на внеочередное заседание

По сообщениям штаб-квартиры НАТО, Североатлантический совет собирается на новое заседание. Внеочередное заседание состоится 16 марта.

Встреча членов НАТО состоится под председательством генерального секретаря Йенса Столтенберга.

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Пока неизвестно, о чем будут говорить на заседании, однако, скорее всего, обсуждение будет касаться войны, которую ведет Россия против Украины.

Заседание будет проходить в формате телеконференции.