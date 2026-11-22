НАТО готовит дополнительные меры по усилению защиты восточного фланга Альянса после нового инцидента с российскими воздушными объектами над Польшей. В понедельник союзники соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить эту угрозу и предложения Варшавы.

Об этом сообщает RMF24.

Что будут обсуждать на заседании НАТО?

В понедельник в штаб-квартире Альянса в Брюсселе состоится заседание Североатлантической Рады. Польшу на встрече будет представлять заместитель министра обороны Павел Залевский.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава ожидает от союзников мощной поддержки, которая должна усилить защиту восточной границы страны. По его словам, в ходе заседания польская сторона представит конкретные предложения и обсудит новые возможности действий.

Он также сообщил, что накануне обсуждал ситуацию с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Отдельно польский министр поблагодарил генсека Альянса Марка Рютте за его заявление по поводу инцидента.

Что известно о нарушении воздушного пространства Польши?

Инцидент произошел 20 ноября на фоне массированной российской атаки на Украину. Сначала польские чиновники сообщали о падении двух ракет и беспилотника, однако впоследствии уточнили, что речь идет о одной крылатой ракете и двух реактивных дронах. Обломки обнаружили в трех местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после инцидента заверил, что Альянс будет защищать каждый сантиметр польской территории. Он также сообщил, что командующий силами НАТО в Европе должен оценить угрозы и определить, нужно ли корректировать систему сдерживания и обороны.

Напомним, Североатлантическая Рада – главный орган принятия решений Альянса. В ее состав входят представители всех государств-членов НАТО. Обычно это послы стран при Альянсе, однако при необходимости заседания могут проходить на уровне министров иностранных дел, обороны или глав государств и правительств.