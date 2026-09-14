О соответствующей оценке оборонного потенциала сообщил в сети X министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Свои выводы дипломат озвучил по завершении официального визита в Украину.
Что сказал Сикорский о возможностях Евросоюза?
По словам главы польского внешнеполитического ведомства, ключевым фактором является бесспорное превосходство западной авиации в воздухе. Это позволит европейским союзникам наносить сокрушительные удары по объектам российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры без привлечения вооруженных сил США.
В случае российской агрессии против НАТО благодаря превосходству в воздухе авиация европейской части НАТО смогла бы, даже без участия США, уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов быстрее, чем Украина,
– подчеркнул глава польского МИД.
Ситуация в энергетическом секторе агрессора уже осложняется из-за регулярных ударов по критически важным объектам. По данным Международного энергетического агентства, прогноз по переработке нефти в России на ближайшие 18 месяцев снизился до 4 миллионов баррелей в сутки, что примерно на 30% ниже довоенного уровня.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Аналитики агентства подчеркивают, что восстановление поврежденных объектов на российских заводах происходит лишь фрагментарно. Систематическое воздействие атак и задержки в ремонте постепенно истощают всю систему нефтепереработки в России.
Заявления польского чиновника вызвали бурную реакцию в Москве. Представительница российского МИД Мария Захарова назвала оценку превосходства НАТО в воздухе "русофобией", исказив слова политика так, будто тот говорил о скорой победе самой Польши, хотя Сикорский подчеркивал потенциал всего Альянса.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае нападения России Польша могла бы достаточно быстро нанести ей серьезное поражение. По его словам, польские вооруженные силы имеют преимущество над Россией в воздушной силе.
Сикорский также отметил, что Польша могла бы значительно быстрее наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, чем это сейчас делает Украина.