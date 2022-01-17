НАТО усилило присутствие в Балтийском море: направили военный корабль

Североатлантический альянс направил нидерландский корабль HNLMS Rotterdam в Балтийское море. В настоящее время он находится у берегов Швеции.

Корабль вошел в Балтийское море, чтобы наблюдать за ситуацией в регионе. HNLMS Rotterdam предназначен для совершения вертолетных операций.

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Размещение корабля связано с российской агрессией

Прибытие корабля связано с текущей ситуацией с безопасностью в Европе на фоне наращивания Россией военной активности возле границ Украины. Об этом заявил научный сотрудник Шведского колледжа национальной обороны Магнус Кристианссон. Кристианссон отмечает, что НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России, а также активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией.

Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с Альянсом в целом.

– отметили в НАТО.

Войска возле границы Украины: что известно

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.

Предупреждали, что Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных.

Уже в январе США заявили, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом.

Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину. Говорят, что могут напасть под "попыткой госпереворота".

Кстати, Россия может начать войну под чужим флагом в Украине:

Россия выдвинула условия Североатлантического союза. Требовали, чтобы Украину никогда не принимали в НАТО. США и Россия даже провели переговоры по этой теме. Вашингтон подчеркнул, что никто не может подвергать сомнению политику открытых дверей НАТО.