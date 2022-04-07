В НАТО усилят помощь Украине

Союзники НАТО договорились продолжить и усилить поддержку Украины.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг 7 апреля во время брифинга.

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Союзники многое делают и полны решимости сделать больше сейчас, а также в долгосрочной перспективе, чтобы помочь украинцам защитить свои дома и свою страну,

– сказал Столтенберг.

Он не сообщил подробности о вооружениях, поставляемых Украине, но сказал, что союзники НАТО предоставляют широкий спектр систем вооружения.

НАТО предоставит защиту от химической атаки

По словам Столтенберга, союзники по НАТО полностью осуждают "ужасающие убийства" мирных жителей в Буче и других местах и ​​поддерживают усилия по международному расследованию.

Любая разница между "наступательным" и "оборонительным" оружием "странная", поскольку Украина защищается от нападения, – подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, НАТО усилит поддержку Украины в вопросах кибербезопасности, предоставит оборудование, которое поможет защититься от угрозы химической или биологической атаки.

В то же время НАТО предупреждает Украину о решающем этапе войны.