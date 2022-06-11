НАТО видит угрозу продвижения России, - Дубовик

НАТО видит или боится угрозы продвижения за пределы Украины, провокации или гибридной войны от России в отношении Балтийских стран, поэтому усиливает свои границы. Сейчас им нужно больше помогать Украине, чтобы ВСУ остановили врага.

Об этом 24 канала рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. По его мнению, эта масштабная агрессия России против Украины действительно "разбудила" Запад.

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Он подчеркнул, что даже те страны, которые далеко расположены от Украины, понимают, что Россия – надолго стратегическая угроза .

По его словам, опросы из таких стран, как Испания или Португалия, показывают жесткие настроения по поводу действий России.

Там понимают, что Россия – это угроза всей европейской безопасности. А в восточной Европе это понимают еще больше. Сейчас инициативу от бюрократизированной Франции и Германии пытаются перехватить страны центральной Европы для формирования новой безопасности.

– считает Дубовик.

Он подчеркнул, что сейчас происходит определенная мирная борьба внутри Европы и НАТО по поводу того, кто будет корректировать порядок на будущее – проукраинские страны восточной Европы или Германия и Франция, которые толкают к взаимопониманию с Россией.

Почему вместо помощи Украине Европа укрепляет свои границы

На это эксперт ответил, что Европа должна делать и то и другое – помогать Украине и укреплять восточные границы НАТО.

Он заверил, что некоторые страны ЕС помогают нам, в том числе и для того, чтобы российские войска не продвинулись на Запад Украины.

Однако там понимают, что сейчас нужно укреплять восточные границы ЕС. Некоторые страны, даже более "мягкие" в Россию, направляют свои войска и технику в восточноевропейские страны,

– заметил Дубовик.

По его мнению, они готовятся к защите.

"И потому арсеналы многих стран "очищены" . Даже в Америке нет всегда "Стингеров" или "Джавелинов", чтобы предоставить их Украине. Поляки тоже отдали все свои танки Украине и ждут новые", - говорит он.

По его словам, никто в Европе не был готов к такой полномасштабной войне России и нашей обороне.

Поэтому они пытаются понять, что нам еще предоставить. Однако, это делается не быстро. Вместо упреков в их адрес, надо счесть то, что нам уже дали. Но нам нужно больше сейчас,

– считает Дубовик.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вместо конкретной позиции некоторые европейские государства пытаются "помирить" нас с Россией , чтобы продолжить вести дела со страной-агрессоркой. По его словам, нашей армии нужно иметь в 10 раз больше техники и людей.

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