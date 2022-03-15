НАТО впервые развернуло силы реагирования: Альянс направляет подкрепление на восток
Источник:NATO
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину союзники НАТО усилили "готовность и бдительность" по всей Европе.
В настоящее время НАТО направляет подкрепление на восточный фланг, чтобы защитить страны-члены от любой возможной агрессии.
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Впервые в истории
В последние недели союзники развернули тысячи военнослужащих в восточной, центральной и юго-восточной части Альянса. Еще больше военных перевели в режим ожидания.
Мы впервые развернули Силы реагирования НАТО. НАТО имеет около 130 реактивных самолетов в повышенной боевой готовности и более 120 кораблей союзников в море от Крайнего Севера до Средиземного моря.
– говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что главная задача НАТО – "обезопасить 30 наших государств и продолжать делать все необходимое для защиты каждого дюйма территории НАТО".
Между тем, в комментариях в инстаграме пользователи массово просят закрыть небо над Украиной.
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