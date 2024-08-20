В издании отметили, что страны-члены НАТО все еще не отправили в Украину пять дополнительных систем ПВО дальнего радиуса действия. Эти факторы негативно влияют на обороноспособность ВСУ.

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Когда союзники могут предоставить дополнительные системы ПВО

По данным источников издания, некоторые страны НАТО до сих пор не выполнили обещания, данные во время саммита Альянса в Вашингтоне. В частности, речь идет о поставке по меньшей мере пяти дополнительных систем ПВО дальнего радиуса действия.

Собеседники издания считают, что эти обещанные поставки могут не состояться до осени, когда в Украине ожидают новую волну российских ударов по критической инфраструктуре.

В издании заметили, что некоторые союзники Украины не успевают обеспечить украинские резервные силы военным снаряжением вовремя, что негативно влияет на обороноспособность ВСУ.

К слову, в Германии рассказали, что до конца текущего года Украина получит еще 4 немецкие системы IRIS-T. Также поступят 10 зенитных комплексов Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 танков Leopard, боевые дроны и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и бронетехники.