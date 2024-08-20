У виданні зауважили, що країни-члени НАТО все ще не відправили до України п'ять додаткових систем ППО дальнього радіусу дії. Ці фактори негативно впливають на обороноздатність ЗСУ.

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Коли союзники можуть надати додаткові системи ППО

За даними джерел видання, деякі країни НАТО досі не виконали обіцянки, дані під час саміту Альянсу у Вашингтоні. Зокрема, йдеться про поставки щонайменше п’яти додаткових систем ППО дальнього радіуса дії.

Співрозмовники видання вважають, що ці обіцяні поставки можуть не відбутися до осені, коли в Україні очікують на нову хвилю російських ударів по критичній інфраструктурі.

У виданні зауважили, що деякі союзники України не встигають забезпечити українські резервні сили військовим спорядженням вчасно, що негативно впливає на обороноздатність ЗСУ.

До слова, в Німеччині розповіли, що до кінця поточного року Україна отримає ще 4 німецькі системи IRIS-T. Також надійдуть 10 зенітних комплексів Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 танків Leopard, бойові дрони та кілька тисяч боєприпасів для артилерії та бронетехніки.