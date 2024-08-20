Представник німецького уряду Вольфганг Бюхнер оголосив, що Німеччина передасть Україні чотири зенітно-ракетні системи IRIS-T з різною дальністю дії та 10 танків Leopard. Він підкреслив, що підтримка України продовжуватиметься.

Дивіться також Все складно: політолог пояснив ситуацію щодо допомоги від Німеччини

Україна отримає від Німеччини масштабний пакет допомоги

В Україну також надійдуть 10 зенітних комплексів Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 танків Leopard, бойові дрони та кілька тисяч боєприпасів для артилерії та бронетехніки.

У 2025 року Німеччина має намір передати Україні понад 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, п'ять зенітних танків Gepard, шість додаткових систем IRIS-T, а також кілька тисяч артилерійських та танкових боєприпасів.

Німеччина залишається абсолютно відданою, і канцлер (Олаф Шольц – 24 Канал) дає слово, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде необхідно, і ніхто, особливо президент Росії (Владімір Путін – 24 Канал), не може сподіватися, що ми послабимо свої зобов'язання,

– сказав Бюхнер.

Як надалі Німеччина підтримуватиме Україну

Німеччина оприлюднила список з військовою допомогою, яку планують передати Україні до грудня 2024 року.

До нього увійшли:

️2 ЗРК IRIS-T SLM;

️4 пускові установки IRIS-T SLS;

️10 ЗСУ Gepard;

️12 САУ PzH 2000;

️4 САУ Zuzana;

️Невідома кількість САУ RCH 155;

️БПЛА та системи для боротьби із дронами;

️30 танків Leopard 1A5;

️400 (!) броньованих військових автівок;

️Вантажівки та автоцистерни;

️Різні транспортні засоби, такі як позашляховики, пікапи, мінівени;

️Штурмові гвинтівки типу MK 556.

Також 19 серпня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли засоби ППО Iris-T та безпілотники Vector.