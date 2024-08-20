У Німеччині бюджетна криза, великий дефіцит бюджету на поточний рік й на наступний. В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко пояснив, чи дійсно це загрожує припиненням допомоги Збройним Силам.

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Як надалі Німеччина підтримуватиме Україну

Ситуація непроста, дещо суперечлива, але це відображення внутрішніх бюджетних проблем у Німеччині. Зараз німецький уряд, зокрема міністерство фінансів, починають економити, тому вирішили певною мірою обмежити допомогу Україні.

Втім, це не пов'язано з якимись політичними рішеннями. Німеччина продовжує підтримувати Україну. Про це неодноразово казав канцлер Олаф Шольц й інші члени правлячої коаліції.

Німці завжди з великою повагою ставляться до грошей і фінансової дисципліни, тому вони зараз намагаються збалансувати бюджет на поточний та наступний рік. Йдеться про припинення фінансування додаткових витрат на допомогу Україні,

– мовив Фесенко.

Заплановані витрати здійснюватимуться, але у межах своєї бюджетної економії німецький уряд скоротить підтримку України. Зараз цю тему активно обговорюють у Німеччині. Крім того, є багато критиків цієї позиції, зокрема у міністерстві оборони.

Попри це, Мінфін країни зробив спеціальну заяву, що Німеччина сприятиме, аби допомога Україні не скоротилася наступного року. Просто акцент буде зроблено на спільний пакет допомоги, рішення щодо якого було ухвалено на саміті НАТО у Вашингтоні. Йдеться про пакет військової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

Зараз вирішується, яку частку фінансування бере на себе кожна країна. Це буде кредит для партнерів, але заставою мають стати російські активи,

– додав політолог.

Теперішня фінансова криза підштовхує німецький уряд до того, що врешті-решт треба використати російські активи на користь України.