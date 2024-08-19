В Германии бюджетный кризис, большой дефицит бюджета на текущий год и на следующий. В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко объяснил, действительно ли это грозит прекращением помощи Вооруженным Силам.

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Как в дальнейшем Германия будет поддерживать Украину

Ситуация непростая, несколько противоречивая, но это отражение внутренних бюджетных проблем в Германии. Сейчас немецкое правительство, в частности министерство финансов, начинают экономить, поэтому решили в определенной степени ограничить помощь Украине.

Впрочем, это не связано с какими-то политическими решениями. Германия продолжает поддерживать Украину. Об этом неоднократно говорил канцлер Олаф Шольц и другие члены правящей коалиции.

Немцы всегда с большим уважением относятся к деньгам и финансовой дисциплине, поэтому они сейчас пытаются сбалансировать бюджет на текущий и следующий год. Речь идет о прекращении финансирования дополнительных расходов на помощь Украине,

– сказал Фесенко.

Запланированные расходы будут осуществляться, но в рамках своей бюджетной экономии немецкое правительство сократит поддержку Украины. Сейчас эту тему активно обсуждают в Германии. Кроме того, есть много критиков этой позиции, в частности в министерстве обороны.

Несмотря на это, Минфин страны сделал специальное заявление, что Германия будет способствовать, чтобы помощь Украине не сократилась в следующем году. Просто акцент будет сделан на общий пакет помощи, решение по которому было принято на саммите НАТО в Вашингтоне. Речь идет о пакете военной помощи в размере 50 миллиардов евро.

Сейчас решается, какую долю финансирования берет на себя каждая страна. Это будет кредит для партнеров, но залогом должны стать российские активы,

– добавил политолог.

Нынешний финансовый кризис подталкивает немецкое правительство к тому, что в конце концов надо использовать российские активы в пользу Украины.