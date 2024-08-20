Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер объявил, что Германия передаст Украине четыре зенитно-ракетные системы IRIS-T с разной дальностью действия и 10 танков Leopard. Он подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться.
Смотрите также Все сложно: политолог объяснил ситуацию с помощью от Германии
Украина получит от Германии масштабный пакет помощи
В Украину также поступят 10 зенитных комплексов Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 танков Leopard, боевые дроны и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и бронетехники.
В 2025 году Германия намерена передать Украине более 20 самоходных гаубиц, 20 боевых машин пехоты Marder, 37 основных боевых танков Leopard, пять зенитных танков Gepard, шесть дополнительных систем IRIS-T, а также несколько тысяч артиллерийских и танковых боеприпасов.
Германия остается абсолютно преданной, и канцлер (Олаф Шольц – 24 Канал) дает слово, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, и никто, особенно президент России (Владимир Путин – 24 Канал), не может надеяться, что мы ослабим свои обязательства,
– сказал Бюхнер.
Как в дальнейшем Германия будет поддерживать Украину
Германия обнародовала список с военной помощью, которую планируют передать Украине до декабря 2024 года.
В него вошли:
- ️2 ЗРК IRIS-T SLM;
- ️4 пусковые установки IRIS-T SLS;
- ️10 ЗСУ Gepard;
- ️12 САУ PzH 2000;
- ️4 САУ Zuzana;
- неизвестное количество САУ RCH 155;
- бПЛА и системы для борьбы с дронами;
- ️30 танков Leopard 1A5;
- ️400 (!) бронированных военных автомобилей;
- грузовики и автоцистерны;
- ️Различные транспортные средства, такие как внедорожники, пикапы, минивэны;
- ️Штурмовые винтовки типа MK 556.
Также 19 августа Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли средства ПВО Iris-T и беспилотники Vector.