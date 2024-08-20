Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер объявил, что Германия передаст Украине четыре зенитно-ракетные системы IRIS-T с разной дальностью действия и 10 танков Leopard. Он подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться.

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Украина получит от Германии масштабный пакет помощи

В Украину также поступят 10 зенитных комплексов Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 танков Leopard, боевые дроны и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и бронетехники.

В 2025 году Германия намерена передать Украине более 20 самоходных гаубиц, 20 боевых машин пехоты Marder, 37 основных боевых танков Leopard, пять зенитных танков Gepard, шесть дополнительных систем IRIS-T, а также несколько тысяч артиллерийских и танковых боеприпасов.

Германия остается абсолютно преданной, и канцлер (Олаф Шольц – 24 Канал) дает слово, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, и никто, особенно президент России (Владимир Путин – 24 Канал), не может надеяться, что мы ослабим свои обязательства,

– сказал Бюхнер.

Как в дальнейшем Германия будет поддерживать Украину

Германия обнародовала список с военной помощью, которую планируют передать Украине до декабря 2024 года.

В него вошли:

️2 ЗРК IRIS-T SLM;

️4 пусковые установки IRIS-T SLS;

️10 ЗСУ Gepard;

️12 САУ PzH 2000;

️4 САУ Zuzana;

неизвестное количество САУ RCH 155;

бПЛА и системы для борьбы с дронами;

️30 танков Leopard 1A5;

️400 (!) бронированных военных автомобилей;

грузовики и автоцистерны;

️Различные транспортные средства, такие как внедорожники, пикапы, минивэны;

️Штурмовые винтовки типа MK 556.

Также 19 августа Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли средства ПВО Iris-T и беспилотники Vector.