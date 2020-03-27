НАТО может оказать дополнительную помощь Украине: что известно

Союзники Альянса планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи. Впрочем, заседание Североатлантического Совета НАТО с участием Украины и Грузии партнеры пока что переносят. Все – из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Это во время телефонного разговора обсуждали глава МИД Дмитрий Кулеба и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует пресс-служба МИД Украины на своей странице в фейсбук.

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Политика нового правительства Украины в отношении НАТО остается абсолютно неизменной,

– подчеркнул во время беседы Кулеба.

Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия он отметил:

предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО;

возобновление заседаний Комиссии Украина – НАТО на высоком уровне;

обновление Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Собеседники также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов России, в частности о запрете владеть земельными участками на территории временно оккупированного Крыма не гражданам РФ.

И Кулеба, и Столтенберг подчеркнули, что такие действия являются недопустимыми и грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной поддержки Украине. Она может поступить в рамках Комплексного пакета помощи,

– уточнил после разговора Кулеба.

Земля Крыма – только для россиян: что известно о скандальном указе Путина? Пока мир борется с пандемией коронавируса, Россия цинично продолжает свою агрессию против Украины. Так, глава Кремля издал указ, согласно которому владеть землей аннексированного Крыма имеют право только россияне.



На такое решение Путина уже отреагировал МИД Украины. Там призвали международное сообщество продолжать усиливать давление на государство-агрессора.