НАТО може надати додаткову допомогу Україні: що відомо
Союзники Альянсу планують обговорити додаткову підтримку України у рамках Комплексного пакету допомоги. Втім, засідання Північноатлантичної Ради НАТО за участі України та Грузії партнери поки що переносять. Усе – через ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.
Це під час телефонної розмови обговорювали глава МЗС Дмитро Кулеба та генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує пресслужба МЗС України на своїй фейсбук-сторінці.
Дивіться також Як впроваджуються стандарти НАТО в Нацгвардії України: приголомшливі фото та відео
Політика нового уряду України щодо НАТО залишається абсолютно незмінною,
– наголосив під час бесіди Кулеба.
Серед ключових короткотермінових пріоритетів двосторонньої взаємодії він відзначив:
- Надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО;
- відновлення засідань Комісії Україна – НАТО на високому рівні;
- оновлення Комплексного пакету допомоги НАТО для України.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо останніх деструктивних кроків Росії, зокрема про заборону володіти земельними ділянками на території тимчасово окупованого Криму не громадянам РФ.
І Кулеба, і Столтенберг наголосили на тому, що такі дії є неприпустимими та грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України.
НАТО розгляне можливість надання додаткової підтримки Україні. Вона може надійти у рамках Комплексного пакета допомоги,
– уточнив після розмови Кулеба.
Земля Криму – лише для росіян: що відомо про скандальний указ Путіна? Поки світ бореться із пандемією коронавірусу, Росія цинічно продовжує свою агресію проти України. Так, очільник Кремля видав указ, згідно з яким володіти землею анексованого Криму мають право лише росіяни.
На таке рішення Путіна вже відреагувало МЗС України. Там закликали міжнародну спільноту продовжувати посилювати тиск на державу-агресора.
Читайте також
-
На фондовому ринку США значне зростання: причинисьогодні , 11:57
-
Коронавірус в Україні: вже заразилися 218 людейсьогодні , 11:56
-
Священники здійнялися у небо і прочитали молитву проти коронавірусу: відеосьогодні , 15:39
-
Венедіктова пояснила відсторонення Трепакасьогодні , 15:44
-
Закінчуються гроші, немає їжі та питної води: коментар українок, які застрягли в Індіїсьогодні , 16:25
-
Українцям радять не користуватись ліфтами під час спалаху коронавірусусьогодні , 16:12