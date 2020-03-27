НАТО може надати додаткову допомогу Україні: що відомо

Союзники Альянсу планують обговорити додаткову підтримку України у рамках Комплексного пакету допомоги. Втім, засідання Північноатлантичної Ради НАТО за участі України та Грузії партнери поки що переносять. Усе – через ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.

Це під час телефонної розмови обговорювали глава МЗС Дмитро Кулеба та генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує пресслужба МЗС України на своїй фейсбук-сторінці.

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Політика нового уряду України щодо НАТО залишається абсолютно незмінною,

– наголосив під час бесіди Кулеба.

Серед ключових короткотермінових пріоритетів двосторонньої взаємодії він відзначив:

Надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО;

відновлення засідань Комісії Україна – НАТО на високому рівні;

оновлення Комплексного пакету допомоги НАТО для України.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо останніх деструктивних кроків Росії, зокрема про заборону володіти земельними ділянками на території тимчасово окупованого Криму не громадянам РФ.

І Кулеба, і Столтенберг наголосили на тому, що такі дії є неприпустимими та грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України.

НАТО розгляне можливість надання додаткової підтримки Україні. Вона може надійти у рамках Комплексного пакета допомоги,

– уточнив після розмови Кулеба.

Земля Криму – лише для росіян: що відомо про скандальний указ Путіна? Поки світ бореться із пандемією коронавірусу, Росія цинічно продовжує свою агресію проти України. Так, очільник Кремля видав указ, згідно з яким володіти землею анексованого Криму мають право лише росіяни.



На таке рішення Путіна вже відреагувало МЗС України. Там закликали міжнародну спільноту продовжувати посилювати тиск на державу-агресора.