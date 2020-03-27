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      НАТО може надати додаткову допомогу Україні: що відомо

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      НАТО може надати Україні додаткову допомогу / Ілюстративне фото / NewsOne

      Союзники Альянсу планують обговорити додаткову підтримку України у рамках Комплексного пакету допомоги. Втім, засідання Північноатлантичної Ради НАТО за участі України та Грузії партнери поки що переносять. Усе – через ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.

      Це під час телефонної розмови обговорювали глава МЗС Дмитро Кулеба та генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує пресслужба МЗС України на своїй фейсбук-сторінці.

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      Політика нового уряду України щодо НАТО залишається абсолютно незмінною,
      – наголосив під час бесіди Кулеба.

      Серед ключових короткотермінових пріоритетів двосторонньої взаємодії він відзначив:

      • Надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО;
      • відновлення засідань Комісії Україна – НАТО на високому рівні;
      • оновлення Комплексного пакету допомоги НАТО для України.

      Співрозмовники також обмінялися думками щодо останніх деструктивних кроків Росії, зокрема про заборону володіти земельними ділянками на території тимчасово окупованого Криму не громадянам РФ.

      І Кулеба, і Столтенберг наголосили на тому, що такі дії є неприпустимими та грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України.

      НАТО розгляне можливість надання додаткової підтримки Україні. Вона може надійти у рамках Комплексного пакета допомоги,
      – уточнив після розмови Кулеба.

      Земля Криму – лише для росіян: що відомо про скандальний указ Путіна? Поки світ бореться із пандемією коронавірусу, Росія цинічно продовжує свою агресію проти України. Так, очільник Кремля видав указ, згідно з яким володіти землею анексованого Криму мають право лише росіяни.

      На таке рішення Путіна вже відреагувало МЗС України. Там закликали міжнародну спільноту продовжувати посилювати тиск на державу-агресора.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Дмитро Кулеба – новини МЗС України Єнс Столтенберг НАТО Генсек НАТО
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