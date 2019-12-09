НАТО не считает Россию врагом, – Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом, вместе с тем видит в действиях РФ применение военной силы против Украины.

Об этом Столтенберг отметил в интервью CNN.

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"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим в отношении России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", – сказал генсек НАТО.

По его словам, Россия – это не то же самое, чем был Советский Союз.

Мы всегда стараемся улучшить отношения... Мы не делим мир на врагов и друзей,

– отметил Столтенберг.

Также он подчеркнул, что в нынешней "непредсказуемой" ситуации в области безопасности, необходим такой сильный институт как НАТО.

О чем договорились лидеры Альянса на саммите НАТО-2019 в отношении России

В НАТО утвердили доработанные планы по защите и гарантий военной безопасности Польши и стран Прибалтики из-за угрозы возможной агрессии со стороны России.



Несмотря на признание имеющейся угрозы со стороны России, Столтенберг заявил, что Альянсу нужно усиливать отношения с ней, мол, РФ является крупнейшим и ближайшим соседом.