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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      НАТО не считает Россию врагом, – Столтенберг

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      Йенс Столтенберг / Getty Images

      Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом, вместе с тем видит в действиях РФ применение военной силы против Украины.

      Об этом Столтенберг отметил в интервью CNN.

      К теме: НАТО поможет Польше и странам Балтии в случае агрессии России, – Столтенберг предупредил Кремль

      "Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим в отношении России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", – сказал генсек НАТО.

      По его словам, Россия – это не то же самое, чем был Советский Союз.

      Мы всегда стараемся улучшить отношения... Мы не делим мир на врагов и друзей,
      – отметил Столтенберг.

      Также он подчеркнул, что в нынешней "непредсказуемой" ситуации в области безопасности, необходим такой сильный институт как НАТО.

      О чем договорились лидеры Альянса на саммите НАТО-2019 в отношении России
      В НАТО утвердили доработанные планы по защите и гарантий военной безопасности Польши и стран Прибалтики из-за угрозы возможной агрессии со стороны России.

      Несмотря на признание имеющейся угрозы со стороны России, Столтенберг заявил, что Альянсу нужно усиливать отношения с ней, мол, РФ является крупнейшим и ближайшим соседом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Новости политики Новости России НАТО Йенс Столтенберг
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