НАТО не вважає Росію ворогом, – Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не вважає Росію ворогом, натомість вбачає в діях РФ застосування військової силу проти України.

Про це Столтенберг зазначив в інтерв'ю CNN.

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"Ми не створюємо список ворогів. Ми не вважаємо Росію ворогом. Що ми бачимо відносно Росії, це те, що вона застосувала військову силу проти сусіда, України", – сказав генсек НАТО.

За його словами, Росія – це не те ж саме, чим був Радянський Союз.

Ми завжди намагаємося покращити відносини... Ми не ділимо світ на ворогів і друзів,

– наголосив Столтенберг.

Також він підкреслив, що в нинішній "непередбачуваній" ситуації в області безпеки, необхідний такий сильний інститут як НАТО.

Про що домовилися лідери Альянсу на саміті НАТО-2019 щодо Росії В НАТО затвердили допрацьовані плани зі захисту та гарантій військової безпеки Польщі та країн Прибалтики через загрозу можливої агресії з боку Росії.



Попри визнання наявної загрози з боку Росії, Столтенберг заявив, що Альянсу потрібно посилювати відносини з нею, мовляв, РФ є найбільшим і найближчим сусідом.