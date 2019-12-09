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      НАТО не вважає Росію ворогом, – Столтенберг

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      Єнс Столтенберг / Getty Images

      Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не вважає Росію ворогом, натомість вбачає в діях РФ застосування військової силу проти України.

      Про це Столтенберг зазначив в інтерв'ю CNN.

      До теми: НАТО допоможе Польщі і країнам Балтії в разі агресії Росії, – Столтенберг попередив Кремль

      "Ми не створюємо список ворогів. Ми не вважаємо Росію ворогом. Що ми бачимо відносно Росії, це те, що вона застосувала військову силу проти сусіда, України", – сказав генсек НАТО.

      За його словами, Росія – це не те ж саме, чим був Радянський Союз.

      Ми завжди намагаємося покращити відносини... Ми не ділимо світ на ворогів і друзів,
      – наголосив Столтенберг.

      Також він підкреслив, що в нинішній "непередбачуваній" ситуації в області безпеки, необхідний такий сильний інститут як НАТО.

      Про що домовилися лідери Альянсу на саміті НАТО-2019 щодо Росії В НАТО затвердили допрацьовані плани зі захисту та гарантій військової безпеки Польщі та країн Прибалтики через загрозу можливої агресії з боку Росії. 

      Попри визнання наявної загрози з боку Росії, Столтенберг заявив, що Альянсу потрібно посилювати відносини з нею, мовляв, РФ є найбільшим і найближчим сусідом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Єнс Столтенберг НАТО Україна – Росія Новини Росії
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