НАТО решило закрепиться в Албании

Албания в 2019 году закроет первое десятилетие своего пребывания в составе североатлантического блока, так как вступление в НАТО для этой страны состоялось в 2009. Поэтому в альянсе решили вложить в авиабазу, которая расположена в этой стране, 50 миллионов евро, чтобы модернизировать ее и усилить.

Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама в Facebook.

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По словам албанского премьера, в городе Кучова на натовской базе работы по модернизации начнутся уже в 2018.



Премьер-министр Албании Эди Рама

Он добавил, что при этом база будет бесперебойно обслуживать военно-воздушные силы Албании и в дальнейшем, а кроме того будет служить опорной базой НАТО для воздушной поддержки, материально-технического обеспечения и проведения учений.

Напомним, что Албания наряду с другими странами поддержала решение Совета Европейского Союза о продлении санкции в отношении оккупированного Россией Крыма до 23 июня 2019 года.