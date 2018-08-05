НАТО вирішило закріпитися в Албанії

Албанія у 2019 році закриє перше десятиліття свого перебування у складі північноатлантичного блоку, адже вступ до НАТО для цієї країни відбувся у 2009. Тож у альянсі вирішили вкласти у авіабазу, що розташована в цій країні, 50 мільйонів євро, щоб модернізувати її та посилити.

Про це повідомив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама у Facebook.

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За словами албанського прем'єра, у місті Кучова на натівській базі роботи з модернізації розпочнуть вже у 2018.



Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама

Він додав, що при цьому база буде безперебійно обслуговувати військово-повітряні сили Албанії і надалі, а окрім того слугуватиме опорною базою НАТО для повітряної підтримки, матеріально-технічного забезпечення та проведення навчань.

Нагадаємо, що Албанія поруч з іншими країнами підтримала рішення Ради Європейського Союзу про продовження санкції щодо окупованого Росією Криму до 23 червня 2019 року.