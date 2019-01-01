Как сексуальность Джоли и фото норвежского викинга помогают НАТО становиться ближе к людям

Подводя итоги 2018 года, журналисты "Фактора безопасности" попытались выяснить, чем для НАТО запомнится 2018 год и кто стал ключевой фигурой на шахматной доске мировой безопасности. Трофей в номинации "Человек года" получил не военный командующий и даже не Генеральный секретарь Альянса. Его разделили современный викинг, который уверенно собирает лайки на своей странице, и голливудская актриса.

Секс-символы НАТО

Лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберга отвечает за спортивную подготовку в Объединенном центре боевых действий НАТО. За профилем в Instagram этого "викинга" следит более 600 тысяч человек и эта цифра уверенно растет. Осенью 2018 Лассе Матберг стал лицом международных учений НАТО "Trident Juncture – 2018", самых масштабных за последние десятилетия.

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НАТО – это не просто политико-военная организация, а прежде всего – люди, со своей личной жизнью и увлечениями. Поэтому все, что не вредит имиджу Альянса – идет ему на пользу. Даже если речь идет о сексуальности. Однако, эта черта больше присуща женщинам, а ее олицетворением и бесспорным секс-символом целой эпохи является несравненная Анджелина Джоли. Согласно результатам опроса британской компании YouGov, ею увлекается большое количество людей во всем мире.



Лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг

Прекрасная актриса, режиссер, модель, лауреат премии "Оскар" и обладательница трех "Золотых глобусов", кроме работы в Голливуде и воспитания шестерых детей Анджелина Джоли успевает заниматься и мировыми проблемами: кинозвезда – посол доброй воли Организации Объединенных Наций. В 2018 Анджелина Джоли дважды посещала штаб-квартиру Северо-Атлантического Альянса в Брюсселе – в начале года и недавно.

"Специальный посланник ООН Джоли и я решили работать вместе над преодолением гуманитарных проблем, существующих в зонах военных действий", – отметил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, и пригласил Джоли на экскурсию. Визит Анджелины Джоли был важным, ведь посланница ООН вместе с главой НАТО обсудили очень серьезные вопросы – предотвращение сексуальному насилию против женщин в зонах боевых действий.



Анджелина Джоли успевает проникаться и мировыми проблемами

Санта на радаре

Сколько подарков доставил в этом году Санта-Клаус? 7 миллиардов 281 миллион 439 тысяч 471. Такая точная цифра – из достоверных источников: об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки – НОРАД.

В ночь перед Рождеством все воздушно-космические силы перешли на усиленный режим. К штатному персоналу присоединились многочисленные волонтерские резервы. Началась спецоперация, которую в командовании проводят ежегодно, а цель ее – безопасное сопровождение "Большого красного". Это кодовый позывной главного персонажа вечера, Санта-Клауса. Чтобы тот вовремя доставил подарок каждому послушному малышу, в воздушном пространстве США и Канады Санту сопровождают военные самолеты, которые из командного центра координируют эльфы.

НОРАД – это механизм коллективной защиты двух государств-членов НАТО, история которого началась еще до создания Альянса. В 1938 году президент США Франклин Рузвельт и канадский премьер Макензи Кинг заявили о необходимости совместной защиты обеих стран, в 1940 году была создана постоянный объединенный совет обороны, а впоследствии – комитет военного сотрудничества. США и Канада начали строительство сети радиолокационных станций, которая впоследствии стала функционировать под единым командованием.



В ночь перед Рождеством все воздушно-космические силы перешли на усиленный режим

По утверждению командования, для отслеживания и сопровождения "Большого красного" используются средства, которые в обычное время контролируют безопасность воздушного пространства. Это почти полсотни радаров на территории США и Канады и многочисленные спутники. В НОРАД говорят, что их чувствительные инфракрасные детекторы отслеживают тепловой след красного носа Рудольфа – главного оленя саней Санты. Кроме того, передвижение "Большого красного" фиксируют многочисленные фото и видеокамеры по всему миру. Даже космические исследователи присоединились к этому процессу.

После вылета из своей резиденции на Северном полюсе Санта берет курс на Австралию и Новую Зеландию, где дети первыми получают подарки, а сани несутся дальше: Япония, Азия, Африка, Европа. Передвижение Санта-Клауса по миру воспринимали по-разному: агентство УНИАН радостно сообщает, что запряженные оленями сани пролетели и над территорией Украины, а вот российский региональный ресурс "Хакас Инфо" сообщал, что Санта-Клаус ворвался в воздушное пространство России, но истребители на перехват не поднимали. Пусть там как, рождественская миссия в этом году выполнена и дети во всем мире получили свои подарки.

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Какой подарок на День святого Николая сделал британский Королевский флот своим украинским коллегам – смотрите в программе.