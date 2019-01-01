Як сексуальність Джолі та фото норвезького вікінга допомагають НАТО ставати ближчим до людей

Підбиваючи підсумки 2018 року, журналісти "Фактору безпеки" спробували з'ясувати, чим для НАТО запам'ятається 2018 рік і хто став ключовою фігурою на шаховій дошці світової безпеки. Трофей у номінації "Людина року НАТО" отримав не військовий командувач і навіть не Генеральний секретар Альянсу. Його розділили сучасний вікінг, який впевнено збирає лайки на своїй сторінці, і голлівудська актриса.

Секс-символи НАТО

Лейтенант Королівського флоту Норвегії Лассе Матберга відповідає за спортивну підготовку в Об'єднаному центрі бойових дій НАТО. За профілем у Instagram цього "вікінга" стежить понад 600 тисяч людей і ця цифра впевнено зростає. Восени 2018 Лассе Матберг став обличчям міжнародних навчань НАТО "Trident Juncture – 2018", найбільш масштабних за останні десятиліття.

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НАТО – це не просто політико-військова організація, а перш за все – люди, зі своїм особистим життям і захопленнями. Тому все, що не шкодить іміджу Альянсу – йде йому на користь. Навіть якщо мова йде про сексуальність. Проте, ця риса більше притаманна жінкам, а її уособленням і беззаперечним секс-символом цілої епохи є незрівнянна Анджеліна Джолі. Згідно з результатами опитувань британської компанії YouGov, нею захоплюється найбільша кількість людей у всьому світі.



Лейтенант Королівського флоту Норвегії Лассе Матберг

Прекрасна актриса, режисер, модель, лауреатка премії "Оскар" та володарка трьох "Золотих глобусів", окрім роботи в Голлівуді та виховання шістьох дітей Анджеліна Джолі встигає перейматися й світовими проблемами: кінозірка – посол доброї волі Організації Об'єднаних Націй. У 2018 Анджеліна Джолі двічі відвідувала штаб-квартиру Північно-Атлантичного Альянсу в Брюсселі – на початку року і нещодавно.

"Спеціальний посланець ООН Джолі та я вирішили працювати разом над подоланням гуманітарних проблем, що існують у зонах військових дій", – зазначив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, і запросив Джолі на екскурсію. Візит Анджеліни Джолі був важливим, адже посланниця ООН разом з очільником НАТО обговорили дуже серйозні питання – запобігання сексуальному насильству проти жінок у зонах бойових дій.



Анджеліна Джолі встигає перейматися й світовими проблемами

Санта на радарах

Скільки подарунків доставив цього року Санта-Клаус? 7 мільярдів 281 мільйон 439 тисяч 471. Така точна цифра – із достовірних джерел: про це повідомило Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки – НОРАД.

У ніч перед Різдвом усі повітряно-космічні сили перейшли на посилений режим. До штатного персоналу долучилися численні волонтерські резерви. Почалася спецоперація, яку в командуванні проводять щорічно, а ціль її – безпечний супровід "Великого червоного". Це – кодовий позивний головного персонажа вечора, Санта-Клауса. Щоб той вчасно доставив подарунок кожному слухняному малюкові, у повітряному просторі США та Канади Санту супроводжують військові літаки, які з командного центру координують ельфи.

НОРАД – це механізм колективного захисту двох держав-членів НАТО, історія якого розпочалася ще до створення Альянсу. 1938 року президент США Франклін Рузвельт та канадський прем'єр Макензі Кінг заявили про необхідність спільного захисту обох країн, у 1940 році було створено постійну об'єднану раду оборони, а згодом – комітет військової співпраці. США та Канада розпочали будівництво мережі радіолокаційних станцій, яка згодом почала функціонувати під єдиним командуванням.



У ніч перед Різдвом усі повітряно-космічні сили перейшли на посилений режим

За твердженням командування, для відстеження та супроводження "Великого червоного" використовуються засоби, які у звичайний час контролюють безпеку повітряного простору. Це майже півсотні радарів на території США та Канади та численні супутники. В НОРАД кажуть, що їх чутливі інфрачервоні детектори відстежують тепловий слід червоного носа Рудольфа – головно оленя саней Санти. Крім того, пересування "Великого червоного" фіксують численні фото та відеокамери по усьому світу. Навіть космічні дослідники долучилися до цього процесу.

Після вильоту зі своєї резиденції на Північному полюсі Санта бере курс на Австралію та Нову Зеландію, де діти першими отримують подарунки, а сани несуться далі: Японія, Азія, Африка Європа. Пересування Санта-Клауса світом сприймали по різному: агентство УНІАН радо повідомляє, що запряжені оленями сани пролетіли і над територією України, а от російський регіональний ресурс "Хакас Інфо" повідомляв, що Санта-Клаус вдерся у повітряний простір Росії, але винищувачі на перехоплення не здіймали. Хай там як, різдвяна місія і цього року виконана і діти у всьому світі отримали свої подарунки.

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Який подарунок на День святого Миколая зробив британський Королівський флот своїм українським колегам – дивіться у програмі.